Chi era Marco Turrin, il killer suicida di Alessandra Zorzin: uccisa a 21 anni a colpi di pistola

Marco Turrin, ecco chi era il killer suicida di Alessandra Zorzin: 38 anni, Guardia giurata e un episodio dubbio nel suo passato.

SI è tolto la vita Marco Turrin, il killer 38enne che nella tarda mattinata di ieri, 15 settembre, aveva ucciso con un colpa di pistola sparato da vicino Alessandra Zorzin, una ragazza di 21 anni mamma di una bambina di 2.

L’omicidio si era è verificato a Montecchio Maggiore, nel Vicentino, con l’assassino che si era dato alla fuga, ma che era stato visto e segnalato da diversi testimoni. Messo alle strette dalle ricerche della polizia, Marco Turrin si è suicidato nella sua auto in zona Vicenza Ovest.

Marco Turrin era una Guardia giurata e avrebbe compiuto l’omicidio proprio con la sua pistola d’ordinanza, la stessa con cui poco dopo si è tolto la vita. A quanto si è appreso, l’uomo era un assiduo frequentatore della casa della vittima, anche se al momento non è chiaro quale sia stato il movente dell’omicidio.

Per lui anche un epidosio dubbio in passato, nel 2005 per l’esattezza, quando in macchina con la sua fidanzata era rimansto ferito per via di un colpo partito dalla sua pistola d’ordinanza che lo ferì di striscio.

Su quella vicenda, però, non era mai stata fatta chiarezza.

Chi era Marco Turrin, l’omicida di Alessandra Zorzin

Secondo le testimonianze rilasciate dai vicini di casa di Alessandra Zorzin e dagli esercenti della zona, Marco Turrin sarebbe uscito dalla casa della vittima senza cercare di dare nell’occhio. Un’andatura normale, tipica di chi non ha nessuna fretta.

A scoprire il cadavere della giovane era stato poi il marito avvisato dai vicini di casa che aveva sentito uno sparo.