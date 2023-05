Si chiamava Rebecca Biscetti la ragazza di 21 anni morta nella serata di venerdì 19 maggio 2023 su via Nomentana Bis a Tor Lupara, nell’hinterland nord-est di Roma.

L’incidente su via Nomentana ha coinvolto tre auto

Rebecca Biscetti è rimasta coinvolta in uno schianto con altre due auto a bordo della sua Mini Cooper. La ragazza stava rientrando a casa, in zona Colleverde, dopo una serata con gli amici, ma all’altezza di una rotatoria si è violentemente scontrata con una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe C.

Biscetti è rimasta gravemente ferita nell’impatto e, dopo essere stata estratta dalle lamiere, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarla. Anche gli altri due conducenti sono stati ricoverati in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.

Chi era Rebecca Biscetti

Dopo essersi diplomata presso il liceo classico Aristofane del Tufello, Rebecca Biscetti si era iscritta alla Sapienza per studiare Scienze della comunicazione. Per finanziare i suoi studi, si dava da fare con le ripetizioni e come animatrice presso lo Sporting Club Panda di via Nomentana. Gli amici e i compagni di studi la descrivono come una ragazza solare e impegnata.

Biscetti è stata la vittima numero 57 sulle strade romane dall’inizio del 2023. Sull’incidente ha aperto un fascicolo la Polizia stradale del distaccamento di Settebagni. Potrebbero essere state determinanti le condizioni dell’asfalto, reso sdrucciolevole dalla pioggia caduta durante la serata.

