Chi erano Eleonora, Giovanni e Arianna, vittime dell’incidente sulla Caltanissetta-Gela

Eleonora Modica, Giovanni Fossile e Arianna Ceccarelli, di età compresa tra i 28 e i 36 anni, sono le tre vittime del tragico incidente che, nel pomeriggio di domenica 30 luglio, si è consumato sulla statale 626 che collega Caltanissetta a Gela. Al momento del sinistro mortale, viaggiavano a bordo delle due auto che hanno impattato l’una contro l’altra sulla SS 626 Caltanissetta-Gela, in prossimità del viadotto Capodarso.

Eleonora Modica, 31 anni, e Giovanni Fossile, 28 anni, si trovavano sulla stessa vettura. La 31enne, originaria di Palermo, è stata soccorsa e portata all’ospedale Sant’Elia, presso il quale è deceduta a causa della gravità delle lesioni riportate a seguito dello schianto. Già in pronto soccorso, la giovane donna era andata in arresto cardiaco ma i medici erano riusciti a rianimarla. Trasferita in sala operatoria, la paziente si è spenta durante l’intervento chirurgico d’urgenza al quale era stata sottoposta.

Il 28enne, invece, è morto sul colpo. Il decesso del ragazzo, infatti, è stato dichiarato sul posto dai sanitari del 118.

Il cordoglio del sindaco di Bagheria

La drammatica e prematura scomparsa di Eleonora e Giovanni è stata commentata dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. “Esprimo vicinanza e profondo cordoglio a nome mio personale e della città di Bagheria alle famiglie Fossile e Modica per la tragica e prematura scomparsa di Giovanni ed Eleonora. Un evento drammatico che ci lascia attoniti, siamo vicini alle famiglie”, ha dichiarato il primo cittadino dopo aver appreso la notizia dell’incidente.

Arianna Ceccarelli morta mentre era in vacanza

Eleonora e Giovanni stavano tornado a casa dopo aver trascorso una giornata al mare quando la loro vettura si è improvvisamente scontrata con quella a bordo della quale viaggiava Arianna Ceccarelli, donna toscana di 36 anni. Arianna, proprio come le altre due giovani vittime, è morta a causa delle ferite riportate a seguito del sinistro.

La 36enne aveva raggiunto la Sicilia da Greve in Chianti per trascorrere un periodo di vacanza che si è, infine, concluso in tragedia.

Un uomo di 41 anni, infine, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna mentre altri due 40enni che si trovavano su una terza auto marginalmente coinvolta nell’incidente mortale sono rimasti feriti in modo lieve.