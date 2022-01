Chi erano Elisa Bricchi e Costantino Merli, i due ragazzi morti nel fiume Trebbia

Elisa e Costantino stavano insieme e si amavano moltissimo. Sono morti insieme a due amici nel fiume Trebbia a causa di un terribile incidente.

Elisa e Costantino stavano insieme e si amavano moltissimo. Sono morti insieme a due amici nel fiume Trebbia a causa di un terribile incidente.

Elisa Bricchi e Costantino Merli, i due ragazzi morti nel fiume Trebbia: “Sognavano di stare insieme”

“Costantino ed Elisa sognavano di stare insieme. In questi giorni si erano comprati delle fedine. Se Elisa avesse trovato lavoro, avrebbe desiderato coronare un sogno di coppia. I loro funerali saranno celebrati insieme. Elisa e Costantino resteranno uniti per sempre. Anche dopo la morte” sono le parole della signora Antonella, la mamma di Elisa Bricchi, distrutta dal dolore. La 20enne di Calendasco è stata trovata morta in un’auto finita nel fiume Trebbia, insieme al fidanzato Costantino e a due amici.

I genitori, in un’intervista per il Corriere della Sera, hanno parlato di quello che è accaduto negli attimi precedenti alla notizia della tragedia avvenuta.

Elisa Bricchi e Costantino Merli, i due ragazzi morti nel fiume Trebbia: “Non aveva mandato messaggi”

“Quando ci siamo svegliati io e mio marito, il letto di Elisa era intatto e la valigia al suo posto in sala. Non aveva mandato messaggi per avvisarci, un comportamento non da lei.

Ci siamo preoccupati non appena abbiamo visto che sia il suo telefono che quello di Costantino non erano reperibili” ha raccontato la signora Antonella. Poco dopo sono stati avvisati di quanto accaduto. La Golf grigia su cui viaggiavano Elisa, Costantino, Domenico Di Canio, 22 anni, e William Pagani, 23 anni, era stata trovata nel fiume Trebbia, tra Malpaga e Puglia di Calendasco, dopo l’allarme lanciato da un passante che passeggiava con il cane.

I corpi dei ragazzi sono stati recuperati senza vita.

Elisa Bricchi e Costantino Merli, i due ragazzi morti nel fiume Trebbia: “Era l’amica di tutti”

“È stata colpa di quella maledetta nebbia. Sull’argine, di sera, diventa un muro. Mia figlia era diventata adulta ancor prima di compiere diciotto anni. E di lei ricorderò sempre la straordinaria capacità di capire le persone, a volte prima ancora di noi genitori. In casa è impossibile non pensare a lei. La vediamo dappertutto, ogni cosa la ricorda” ha dichiarato la mamma di Elisa, insieme al papà Giovanni. “Aveva deciso di lavorare da Unieuro, e per un anno è stata lì, dove ha conosciuto Costantino. Ora stava studiando per partecipare a concorsi pubblici. Era una ragazza d’oro, e aveva voglia di vivere. Era l’amica di tutti. E il suo sogno era lavorare per potersi comprare una casa in cui costruirsi una famiglia” ha aggiunto la donna, parlando del rapporto con il fidanzato.