Ma davvero è più felice chi fa l'albero di Natale in anticipo? Il risultati di alcuni studi psicologici è riuscito a rispondere a questa domanda.

Il Natale è alle porte e molte persone, nonostante la data ufficiosa per iniziare a decorare casa sia l’8 dicembre, hanno già iniziato a fare l’albero e mettere le decorazioni. Allora in tanti si chiedono: “Come mai lo fanno?”.

La risposta a questa domanda è stata data da un esperto il quale ha dichiarato che le persone che anticipano l’arredo natalizio sono più felici.

Chi fa l’albero di Natale in anticipo è davvero più felice? Ecco cosa dicono gli esperti

Prima si parlava di scienza, poi si è parlato delle parole di un esperto che ha rilasciato parecchie interviste sul tema. La scienza in questo caso c’entra poco, è più un fattore psicologico.

Dal 2017 la gente ha inziato a porsi il quesito sul perchè molti iniziano a fare l’albero di Natale già a novembre. Lo psicologo e life coach inglese Steve McKeown ha affermato che tutto è legato a sentimenti che ricordano l’infanzia. “In un mondo pieno di stress e ansia le persone amano associarsi a cose che le rendano felici. E le decorazioni natalizie rispolverano quei forti sentimenti dell’infanzia”. Queste sono le parole di McKeown a cui ha aggiunto che mettere “le decorazioni in anticipo aumenta l’entusiasmo” in quanto sono un’ancora o un percorso verso le emozioni dell’infanzia”.

Il Natale compensa le mancanze del passato

McKweon ha poi dichiarato che prepararsi al Natale è un modo per compensare le mancanze del passato. Magari per coloro che non avevano una famiglia molto numerosa o avevano difficoltà economiche, il Natale non era una gioia. Se con il tempo queste persone sono riuscite a farsi una propria famiglia o a togliersi delle soddisfazioni da un punto di vista economico, avranno più gioia a festeggiare il il Santo Natale cercando di portare per le lunghe le decorazioni e il clima di festa.

Inoltre, preparare la casa in anticipo è un modo per sembrare più cordiali anche ai loro vicini o a coloro che vengono ospitati anche solo per qualche ora.