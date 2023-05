Chi l'ha visto, 25enne scompare a Cassano d'Adda. La madre: "Aveva la passione per la Playstation"

“Manuel era un bravissimo ragazzo, non beveva o fumava…”, è iniziato così il racconto di Mihaela che si è rivota alla trasmissione Chi l’ha visto per trovare il figlio, Manuel, di 25 anni e scomparso lo scorso 25 aprile. Cresciuto a Cassano d’Adda, il giovane lavorava come magazziniere, Aveva inoltre una grande passione: giocava alla Playstation. Potrebbe essere proprio quest’ultima la chiava della scomparsa? Cosa c’è dietro?

Chi l’ha visto, scomparso a 25 anni Manuel

Il 25 aprile è una giornata di festa nazionale ed è in questo contesto che si è allontanato Manuel: il giovane non aveva infatti con sé documenti, né il bancomat. Si era portato invece un cellulare, ma non risponde il che è risultato insolito. C’è però un altro dettaglio importante: Manuel giocava alla Playstation online con i suoi amici fino a tarda notte, ha spiegato la madre.

L’appello della madre Mihaela in diretta

La donna ha spiegato che Manuel faceva una vita sostanzialmente tranquilla: andava al lavoro, poi rientrava a casa e così via, quindi la scomparsa: “Si è svegliato, mio marito gli ha dato da mangiare, poi alle 14.30 è uscito normalmente. Non è più tornato”. Le telecamere, hanno registrato per circa un paio d’ore i suoi movimenti, poi più nulla, ma dov’è andato? Si sa che si sarebbe recato da un amico di Milano dove si sarebbe fermato a dormire. Il nickname di Manuel alla Playstation è Riuma 97: “Non riusciamo più a vivere. Per favore aiutatemi.”, ha concluso la madre.