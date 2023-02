Chi l'ha visto, Arianna scomparsa a 16 anni. L'appello della madre: "Aiutatemi a trovarla"

Intervenuta in diretta in lacrime, Loredana cerca la figlia Arianna: "Ha bisogno di aiuto e di essere seguita".

Arianna ha solo 16 anni ed è scomparsa martedì 31 gennaio nella provincia di Mantova.

La madre ha lanciato un appello in diretta chiedendo che la figlia ritorni in casa quanto prima: “Arianna, tutto si risolve insieme […] Aiutatemi a ritrovarla, potrebbe essere in difficoltà”, sono le parole piene di dolore di mamma Loredana.

Chi l’ha visto scomparsa la sedicenne Arianna: la madre lancia l’appello in diretta

La giovane ha fatto perdere le proprie tracce nella zona di Palinano. La madre ha spiegato che è stata fatta la denuncia, ma della ragazza non si hanno notizie.

Soffre di epilessia e non ha con sé i farmaci. Ci viene anche detto che non ha nemmeno il cellulare.