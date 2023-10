Chi l'ha visto, caso Alessandra Ollari: il giallo delle due chiamate prima della scomparsa

A Chi l’ha visto si è tornati a parlare nuovamente del caso di Alessandra Ollari, la donna di 53 anni che dallo scorso 29 giugno ha fatto perdere le proprie tracce. Prima di scomparire la donna aveva fatto due chiamate, una ad un numero fisso e una ad un cellulare, salvati come “Stefano”.

Chi l’ha visto, si torna a parlare di Alessandra Ollari: perchè nel quartiere nessuno l’aveva mai vista prima?

Sono stati diversi gli elementi sui quali è stata puntata l’attenzione durante quest’ultima puntata, una su tutte il fatto che molti abitanti del quartiere hanno affermato di conoscere Ermete, ma di non aver mai visto Alessandra. Non solo. Una parrucchiera ha spiegato di aver sentito per l’ultima volta la 53enne a maggio 2022. Come se ciò non bastasse, la famiglia di lei non aveva mai conosciuto Ermete, né tanto meno aveva idea del fatto che fosse legata a quest’ultimo da ben 15 anni. Nella scorsa puntata, a seguito di una segnalazione di una coppia di sorella, Ermete era stato additato come un “un predatore di donne con fragilità mentali e psicologiche”.

Il mistero delle due telefonate

L’inviata della trasmissione ha poi parlato ancora una volta con Ermete che ha mostrato lo smartphone della compagna che è ancora tra le sue mani. L’uomo riuscirà a trovare la password e dunque ad accedere al contenuto del dispositivo. Da qui la sua attenzione verrà attirata dai numeri di telefono. La giornalista proverà a fare la chiamata, ma senza alcun successo. Manderà anche un messaggio scrivendo di lavorare per “Chi l’ha visto?”, ma anche in questo caso l’esito non è positivo. Il destinatario ha infatti bloccato l’inviata.