Chi l'ha visto, caso Pierina Paganelli. Il figlio sulla moglie Manuela: "Eravamo in un periodo di riflessione"

Nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 25 ottobre è intervenuto il figlio di Pierina Paganelli, Giuliano. La donna è stata uccisa in via del Ciclamino, a Rimini lo scorso 3 ottobre. Per il momento rimangono sconosciuti l’identità dell’assassino dell’anziana donna, così come ciò che sarebbe successo in quei drammatici momenti: “La verità è che io e mia moglie eravamo in periodo di riflessione, cercavamo entrambi di vivere al meglio questo periodo”, è quanto ha dichiarato della moglie Manuela.

Chi l’ha visto, parla il figlio di Pierina Paganelli: il ritorno a casa nei giorni scorsi e il silenzio

Il figlio di Pierina, Giuliano, è ritornato a casa pochi giorni fa dopo aver essere stato coinvolto in un incidente lo scorso 7 maggio. L’uomo che ha trascorso un lungo periodo di ricovero nella clinica “Sol et Salus” è stato accompagnato dalla moglie Manuela e dalla Squadra Mobile. Davanti all’abitazione c’erano i giornalisti, ma l’uomo non aveva proferito parola, mentre la moglie aveva semplicemente detto: “Siamo felici”. Ecco che le dichiarazioni di Giuliano risultano essere particolarmente importanti in quanto sono le prime che sono state rilasciate pubblicamente.

Lo strano incidente del figlio di Pierina: Investito da un pirata o aggredito? “Era a terra verso centro strada, quelli dell’ambulanza dissero che passavano per caso”, un testimone a #chilhavisto. Giuliano: “Qualcuno ha visto cosa è successo?” →https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/5d2Li6zv9S — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) October 25, 2023

“Mia madre ha cercato di fare il meglio per tutti noi”

Giuliano ha spiegato cosa è significato per lui tornare a casa dopo tanto tempo: “Ho provato soddisfazione perché non vedevo l’ora di tornare, ma anche ansia per cercare di stare meglio nel prossimo futuro“. Sulla madre ha invece affermato: “Mia madre ha sempre cercato di fare il meglio per tutti i noi, i miei familiari da quando mi sono ripreso hanno sempre aspettato che fossi io a fare le mie scelte, e mia mamma era molto contenta di questo mio atteggiamento. Non ha mai parlato negativamente né di quello che era successo, perché sa che ho un buco di memoria di un certo periodo”.