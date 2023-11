Chi l'ha visto, donna aggredita perché ha difeso Giulia Cecchettin. La legale: "Mamma e figlio sono in una struttura protetta"

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 29 novembre sono stati accesi i fari su un caso che è balzato agli onori delle cronache nazionali a poche ore dall’omicidio di Giulia Cecchettin. Una donna – si legge nel verbale dei Carabinieri andato in onda in diretta – è stata aggredita in casa dal marito mentre stavano guardando il servizio del telegiornale sulla morte della ventiduenne. A chiamare i Carabinieri è stato il figlio della coppia e ciò ha impedito che potesse accadere il peggio. L’uomo, tuttavia, non è stato arrestato.

Aggredita dal marito perché difendeva Giulia Cecchettin, figlio chiama Polizia e la salva. “Non arrestato perché manca la flagranza, lei in casa protetta”, la legale della donna. E’ giusto che sia la vittima a dover lasciare la sua casa?#chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/AOJ4ZQfqXX — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) November 29, 2023

Chi l’ha visto, donna aggredita perché ha difeso Giulia Cecchettin. L’avvocato Perulli: “Incredula quando sono stata chiamata”

L’avvocato della donna, Patrizia Perulli, ha esordito spiegando di essersi sentita incredula quando ha è stata contattata dalla donna, salva per miracolo grazie all’intervento del figlio di nove anni. La legale ha proseguito, spiegando le lesioni riportate non sono fortunatamente gravi. Mamma e figlio si trovavano inoltre in una struttura protetta e sono stati allontanati dalla loro residenza.

L’avvocato: “Ecco perché il marito non è stato arrestato”

La conduttrice Federica Sciarelli, nel commentare ciò che è avvenuto ha chiesto all’avvocato come mai fosse stata la donna ad essere stata allontanata e non il marito. La legale ha evidenziato che ciò è avvenuto perché il marito non è stato arrestato in flagranza di reato. Dovrà restare con ogni probabilità in attesa di un processo.