Chi l'ha visto, il 67enne Romolo De Angelis scomparso da oltre due mesi: l'appello del figlio Aldo

Era il pomeriggio di domenica 9 luglio quando il 67enne Romolo De Angelis aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver fatto una passeggiata. Il figlio Aldo si è rivolto a Chi l’ha visto nel corso della puntata di mercoledì 27 settembre: “Aiutatemi a ritrovare papà”, sono le parole dell’uomo alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto, Romolo De Angelis scomparso a luglio 2023

Il figlio del 67enne è arrivato accompagnato dal vocabolario Elisabetta Gentile. Il Romolo alloggiava al Medicus, una struttura di Tivoli. Nella giornata di domenica 9 luglio la struttura aveva avvertito Aldo che il padre non era rientrato. Non appena lo ha saputo, il figlio si è recato alla struttura perchè il padre non aveva più risposto. Ad un certo punto, in serata, padre e figlio si sono sentiti telefonicamente – “Per non lasciarlo solo” – ha spiegato Aldo. Sono state mobilitate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Aldo non è stato però trovato. Cosa può essere gli successo?

L’appello del figlio

Non è chiaro cosa possa essere successo a Romolo De Angelis. Al momento della scomparsa, l’uomo – si legge nella scheda mandata in sovrimpressione durante la puntata camminava con un bastone. Tra i segni particolari, i tatuaggi al braccio e al polpaccio e il tatuaggio di una rosa sul collo. Aldo ha dichiarato: “Aiutatemi a trovare papà” è stato l’appello lanciato da Romolo.