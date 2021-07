Chi l’ha visto, il corpo di Maria Teresa Fuscà è stato trovato senza vita dopo oltre un mese

Il corpo di Maria Teresa Fuscà è stato ritrovato senza vita a più di un mese dalla scomparsa. La Polizia ha già avviato le indagini.

Le ricerche di Maria Teresa Fuscà, la donna settantaquatrenne scomparsa dalla Capitale lo scorso 31 maggio 2021, sono terminate nel peggiore dei modi. La donna è stata infatti ritrovata senza vita. L’assenza della donna aveva portato in apprensione i familiari che, oltre alla denuncia delle Forze dell’ordine, si è erano rivolti al noto programma di Rai 3 “Chi l’ha visto” condotto da Federica Sciarelli al fine di espandere ulteriormente il raggio di ricerca.

Non sarebbero ancora note nel frattempo note le dinamiche della vicenda. La Polizia di Stato ha intanto avviato le indagini ed effettuato i rilievi scientifici.

Maria Teresa Fuscà morta, la donna era scomparsa per cause ignote

Stando a quanto appreso, la 74enne sarebbe scomparsa da Cinecittà per cause ancora accertare anche se l’ipotesi che sarebbe al momento più accreditata è quella dello stato confusionale della donna. Al momento della scomparsa Maria Teresa Fuscà aveva con sè solo i documenti, mentre non si sarebbe portata dietro il cellulare.

“Potrebbe aver perso la memoria“ l’appello della migliore amica della donna Gabriella in trasmissione.

Maria Teresa Fuscà morta, il nipote: “Non so se sia scappata di casa”

Il nipote della donna, nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto” aveva lanciato un appello affinché la 74enne venisse ritrovata. Tra i dubbi generati in trasmissione dal nipote quello che la donna possa essere effettivamente scappata da casa: “Non so se è scappata di casa o ha avuto l’idea di andarsi a fare una vacanza.

Lei me l’ha detto più volte che voleva andarsi a fare una vacanza. Temo che qualcuno se ne sia approfittato in questa forma di debolezza esistenziale”, mentre un’amica della donna ha dichiarato: “Se non vuoi vedere nessuno facci almeno sapere che esisti”.

Maria Teresa Fuscà morta, il corpo è stato identificato dai familiari

Intanto la redazione di Chi l’ha visto sui suoi canali social ha informato dell’avvenuta identificazione del cadavere della donna da parte dei familiari: “E’ stata ritrovata senza vita la donna di 74 anni scomparsa dal quartiere romano di Cinecittà il 31 maggio.

Il corpo è stato identificato dai familiari, convocati dalla Polizia. Il nipote, che con amici e vicini dell’anziana aveva lanciato appelli a “Chi l’ha visto?”, ringrazia tutti”.