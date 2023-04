La puntata di Chi l’ha visto, andata in onda mercoledì 5 aprile è iniziata come di consueto con un appello. Katia è in cerca della figlia Martina, di 18 anni. La giovane – ha raccontato la donna – sta vivendo un periodo di fragilità sia psicologica che emotiva: “Potrebbe essere molto manipolabile”, ha spiegato la donna.