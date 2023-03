Chi l'ha visto, l'amministratore di sostegno di Raffaele Lioce: "Lo sgombero era programmato"

Chi l’ha visto è tornato sul caso della scomparsa di Raffaele Lioce, l’uomo noto come accumulatore seriale. Quest’ultimo era stato ritrovato morto nel suo appartamento appena due giorni dopo la messa in onda della precedente puntata.

Sono ancora diversi gli aspetti della vicenda che ancora sono da chiarire e proprio per questo durante la puntata di mercoledì 22 marzo sono stati analizzati diversi aspetti che ruotano attorno al decesso dell’uomo, a cominciare dallo sgombero dell’abitazione nel quale viveva. A tale proposito, l’amministratore di sostegno di Lioce ha dichiarato alle telecamere del programma che questo tipo di operazione era già stato fissato.

Vicino scomparso: “Video della casa è vecchio, lo sgombero era già programmato”, dice l’amministratore di sostegni di Raffaele. Ma l’ordinanza è stata emessa il giorno dopo la puntata con l’appello dei condomini. Si poteva intervenire prima?#chilhavisto→https://t.co/REUftAojBN pic.twitter.com/6v3IdrqgAj — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 22, 2023

L’amministratore di sostegno Raffaele Lioce: “Il video dei condomini era vecchio”

L’amministratore di sostegno è partito proprio dallo sgombero dell’appartamento, quindi ha fatto sapere: “C’è una vecchissima ordinanza comunale di sgombero che, all’epoca non abbiamo potuto ottemperare di capienza economica”. Poi ha osservato: “Il problema non è se prende la pensione o meno. Il problema è che quando si viene nominati amministratore di sostegno o tutori, c’è la ricerca del patrimonio e bisogna acquisire la sua capacità di gestione. L’operazione è semplice a dirsi, ma non lo è a farsi”.

“Lo sgombero dell’appartamento era già programmato”

Non ultimo l’uomo ha tenuto a precisare che finché esercitava l’attività provvisoriamente “ha cercato di tamponare le esigenze della persona e del condominio”, aggiungendo anche che “Mi rendo conto l’agitazione dei condomini. Non è piacevole avere in condominio come dirimpettaio un accumulatore seriale”.

Infine ha concluso: “Il video che avete mandato e che è stato segnalato dei condomini era vecchio. […] I topi non avevano origine all’interno del pavimento. Sono entrati nell’appartamento, quindi quando si è manifestata questa problematica, c’è stato un intervento immediato. Di fatto non sono più comparsi”.

Non ultimo il giornalista di Chi l’ha visto ha fatto notare all’amministratore che quando il programma ha provveduto a denunciare il tutto, la situazione si era smossa. A quel punto l’amministratore di Raffaele ha tagliato corto: “Lo sgombero era programmato.