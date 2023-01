Chi l'ha visto, l'appello del padre di Yana all'ex Dumitru: "Dimmi dov'è mia figlia"

Nella puntata di Chi l’ha visto del 25 gennaio sono stati puntati i fari su uno dei casi più drammatici di questi ultimi giorni.

La 23enne Yana Malayko è scomparsa a Castiglione delle Stiviere lo scorso 20 gennaio.

La giovane potrebbe essere stata uccisa per mano dell’ex fidanzato moldavo Dumitru Stranan. Quest’ultimo si trova nel carcere di Mantova e il suo fermo è stato convalidato dal GIP designato Antonio Serra Cassano. Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.

Chi l’ha visto, l’appello del padre di Yana in diretta

Il padre Oleksandr, visibilmente scosso, ha faticato a trattenere le lacrime. Eppure ha raccolto tutte le sue energie possibili, chiedendo a Dumitru dove si trova la figlia in questo momento: “Posso solo dire una sola cosa. Mi rivolgo a lui: mi dica dove si trova mia figlia. Vorrei incontrarlo e vedere i suoi occhi”. L’ex fidanzato – ricordiamo – si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La madre dal Canada: “Chiedo agli italiani di aiutarmi”

La madre – nel frattempo – ha trasmesso al programma un videomessaggio che è stato mandato in onda: “Mi chiamo Tatiana e sono la mamma di Yana che è scomparsa il 20 gennaio e ancora non è stata ritrovata. L’Italia è diventata la seconda casa per mia figlia. Sarei grata se il governo, la polizia e tutte le persone mi aiutessero nelle ricerche della mia piccola ragazza. Volevo chiedere a tutti gli italiani di aiutarmi.

Nel caso doveste vedere qualcosa di strano, qualcuno che urla, che grida aiuto, qualcuno in difficoltà, per piacere, allertate le forze dell’ordine. Potrebbe essere mia figlia che potrebbe avere bisogno del vostro aiuto…”.