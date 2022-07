Chi l’ha visto, la mamma di Andreea lancia un appello: “Ti prego fatti sentire. Torna a casa”

Da quasi quattro mesi la campionessa romena di tiro a segno Andreea Rabciuc non torna a casa. La madre la cerca disperatamente.

La mamma di Andreea parla a stento e, tra le lacrime non smette di cercare quella figlia che da quasi quattro mesi non torna più casa. La donna durante la puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 6 luglio ha lanciato un appello disperato chiedendo che torni a casa.

Ma cosa le sarà successo? Il giallo sulla sua scomparsa si è infittito più che mai.

la mamma Andrea lancia un appello a Chi l’ha visto: “Dimmi che stai bene”

Queste le parole della madre che chiede di sapere dove si trova la figlia Andreea:

“Andry dove sei amore? sono quasi quattro mesi che non so niente di te! Ti prego fatti sentire, torna a casa […] se ti è successo qualcosa non fa niente sai che insieme abbiamo risolto sempre tutto.

Devi solamente tornare a casa. Non avere paura niente e di nessuno. Sai che la mamma fa tutto per te. Ti prego torna a casa, non ce la fa faccio più, sto impazzendo. Mandami un messaggio, chiamami…ti prego.

L’appello della sorella e del fratello acquisiti

Anche i due fratelli acquisiti Asia e Tommaso hanno lanciato un appello:

Queste le parole della sorella: “Ciao Andreea, non so dove tu sia, ma per favore fatti viva, noi siamo la tua famiglia e ti stiamo aspettando, quindi per favore facci sapere, dacci un segnale, qualcosa…

ti stiamo aspettando da mesi […] qualsiasi cosa sia successo possiamo risolverla tutti insieme, ti aspettiamo”. E queste invece quelle del fratello: “Ti aspettiamo, qua ti vogliamo tutti bene e vogliamo solo che torni”.

Gli amici fanno delle rivelazioni importanti

Poco dopo Federica Sciarelli ha mandato in onda una serie di confessioni importanti da parte di alcuni amici della giovane campionessa di tiro a segno. Questi ultimi hanno riportato ciò che Andreea disse loro e le parole risultano essere inquietanti:

“L’ultima che le abbiamo parlato era il 9 marzo…

Andreea ci ha detto che Omar e Simone facevano festini invitando estranei, che spesso si trovavano in situazioni scomode. Le abbiamo chiesto di non mettersi nei guai e lei rispondeva: “Non preoccupatevi per me”. Ci ha detto che Omar e Simone parlavano con spacciatori di origini marocchine, perché lei li aveva visti dietro un parco dove Omar l’aveva portata un giorno. Molte volte la obbligavano prima lei le dosi per poi farne uso loro. Ci diceva che non aveva più il controllo del suo corpo Lei aveva paura e non ci aveva detto il perché il 9 marzo fosse tanto agitata e andasse di fretta e andasse di fretta nel raccontarci le cose. Poi ci ha detto una frase che ci ha spaventato tanto. “Non vi preoccupate, tanto prima o poi mi faranno fuori”.