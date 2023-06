Chi l'ha visto, la Procura generale riapre le indagini sulla morte di Nicola Romano. La madre: "Sono leggermente sollevata"

"Nicola è morto per overdose", è questa la conclusione alla quale si era giunti in questi 10 anni. Ora sulla vicenda c'è una svolta.

Sono passati ormai 10 anni da quando Nicola Romano è morto all’età di 26 anni in circostanze che ad oggi non risultano non essere mai state chiarite: secondo i periti legali si trattò di overdose, ma la famiglia del giovane non ci ha mai creduto.

Ora sul caso c’è una svolta importante: la Procura Generale, alla luce dei numerosi appelli della famiglia, ha riaperto le indagini: “In questo momento mi sento leggermente sollevata”, ha dichiarato Terry, la madre di Nicola Romano a Chi l’ha visto.

Chi l’ha visto, si torna a parlare del caso di Nicola Romano. La madre: “Forse finalmente qualcuno mi dà delle risposte”

Terry, la madre di Nicola Romano ha evidenziato quanto sia importante che si torni nuovamente a fare luce sul caso: “Mi si è riaccesa la speranza, forse finalmente qualcuno fa qualcosa, nel senso che qualcuno mi dia delle risposte” – ha osservato la donna che poi ha aggiunto: “Voglio continuare a credere nella giustizia, non solo quella divina… sto cercando delle risposte da 10 anni”.

La sorella Maria Chiara: “Mi piace pensare che vogliano andare a fondo”

Anche la sorella di Nicola, Maria Chiara, ha detto la sua sui recenti sviluppi: “Mi piace pensare che, se hanno riaperto le indagini su mio fratello, si voglia andare a fondo”. Infine ha dichiarato: “Hanno visto che quella notte qualcosa è successo, che qualcosa non torna…”.