Chi l'ha visto, nuovo appello della mamma di Andreea Rabciuc: "Per favore aiutatemi"

È passato circa un anno da quando la giovane Andreea Rebciuc faceva perdere le sue tracce. Sono molti gli interrogativi che rimangono ad oggi aperti: “Che è successo alla giovane campionessa di tiro a segno? Dove si trova Andreea?”. La mamma, Georgeta Cruceanu, ha lanciato un nuovo appello chiedendo che venga fatta luce sulla scomparsa della figlia.

Chi l’ha visto, nuovo appello della mamma di Andreea Rabciuc: “Nessuno degli individui che erano con lei dicono la verità”

La mamma di Andreea Rabciuc, attraverso una lettera che è stata letta nella diretta di Chi l’ha visto del 15 marzo, ha lanciato un appello doloroso: “Non vedo mia figlia da un anno e non so che cosa le sia successo. Nessuno degli individui che era con lei penso dica tutta la verità: ‘Perché è scomparsa?’. Mi rivolgo ad Aurora e Francesco: parlate dite la verità’. Se qualcun altro sa cosa è successo, parli, mi faccia riavere mia figlia. A Simone Gresti dico che ha responsabilità quanto meno morali. Le ha sequestrato il telefono, si è reso irreperibile per due giorni: e poi? Farò di tutto per far riemergere la verità, mi hanno tolto la mia unica e amata figlia: per favore aiutate una mamma disperata”.

Il post su Facebook: “L’ho incontrata nel giorno in cui è scomparsa”

Nel corso della puntata sono stati puntati i fari su un post di Facebook pubblicato da un utente che ha fatto sapere di aver incontrato una ragazza vestita come Andreea proprio nel giorno in cui quest’ultima è scomparsa: “Eppure ricordo che quella ragazza l’ho vista scendere la mattina verso le 6.50 dalla strada detta Montecarottese, verso Moie… con una felpa con il cappuccio in testa. Quella strada la faccio tutte le mattine”.