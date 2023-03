Chi l'ha visto, parlano i genitori di Jessika. Don Mazzi: "Se qualcuno la conosce, parli"

Dove può essere finita Jessika? I genitori non smettono di cercarla. Sul caso è intervenuto anche Don Antonio Mazzi.

Le ricerche della 17enne Jessika proseguono ormai senza sosta. La giovane scomparsa nella mattina dell’11 gennaio è scappata dalla sua casa di Orezzo, frazione del comune di Gazzaniga. Con sè aveva due parrucche. Chi l’ha visto è tornato ad occuparsi del caso. Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 8 marzo sono stati mostrati due appelli, quello dei genitori e quello di Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus.

Chi l’ha visto, la storia di Jessika: l’appello di Don Mazzi

Tra i dettagli analizzati dalla trasmissione ci sono stati alcuni appunti scritti da Jessika che portavano al parco Lambro. Su suggerimento degli spettatori, la redazione del programma si è diretta da Don Antonio Mazzi che, non a caso, ha restituito il parco proprio alla città di Milano dopo un trascorso problematico.

“Ci è successo un fatto strano. Proprio in quel periodo, a gennaio, un altro gruppo di ragazzi è venuto a cercare una ragazza della stessa età di Jessika. Ci siamo dati da fare perché conosciamo tutti gli angoli del parco Lambro. Era un’altra persona ed è stata trovata”, ha esordito Don Mazzi. Ha poi dichiarato: “Il problema è se ci sono stati fatti che l’hanno fatta cambiare in questo modo. Hanno trovato delle figure che hanno riempito il suo vuoto, la sua fissazione”.

Infine ha concluso: “Se la dovessi vedere, mi siederei vicino a lei e la guarderei, nella speranza che in qualche modo qualcosa dica o faccia. Non servono né gesti, né parole”.

L’appello dei genitori

La madre alle telecamere di Chi l’ha visto ha dichiarato: “Va bene fare la ricerca a livello nazionale federale e anche chiedere ai carabinieri lo spazio nel quale potrebbe essere, non soltanto in Italia. Il nostro terrore è che non sappiamo se è viva o maltrattata.

Infine a Chi l’ha visto sono state fatte pervenire le segnalazioni di una ragazza la cui foto è stata scattata a Napoli, ma non appare chiaro se sia lei Jessika e per questo motivo il volto è stato oscurato: “Mia figlia deve tornare a casa”, ha dichiarato il padre.