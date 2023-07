Chi l'ha visto, resti trovati a Roma: parla la mamma di Andreea Rabciuc

Nel corso dell’apertura della puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 5 luglio sono stati accesi i fari sul caso legato al ritrovamento dei resti di una donna a Roma. Durante l’anteprima sono stati mostrati in particolare gli oggetti rinvenuti accanto come una collanina argentata con un crocifisso, alcuni elastici, uno zaino e ancora un accendino. Sulla questione è stata interpellata la madre di Andreea Rabciuc. Secondo la donna non si tratterebbe della figlia scomparsa.

Chi l’ha visto, resti trovati a Roma: intervista all’uomo che ha scoperto il corpo della giovane donna

La trasmissione ha intervistato l’uomo che ha trovato lo scheletro di una giovane donna. Quest’ultimo ha spiegato che è successo mentre stava lavorando: “Ho chiamato il titolare che ha chiamato le guardie. Lì per Lì sembrava spazzatura e invece era un corpo”. È stata poi posta l’attenzione su uno zaino di colore nero sul quale è presente la scritta “Love”. L’inviata ha infine spiegato che l’area di ritrovamento è una zona in ristrutturazione che in passato è versata in uno stato di abbandono. Qui circa un anno fa, era avvenuto un incendio.

La nota della Procura di Ancona

Nel frattempo alla madre di Andreea Rabciuc sono stati mostrati gli oggetti. La donna ha ribadito che lo zainetto posseduto dalla figlia era verde fluo e non nero come in questo caso. Federica Sciarelli ha letto una nota dei Carabinieri: “A seguito dell’ispezione del medico legale si consta la presenza di due placche mandibolari lato sinistro che lasciano presumere una frattura ossea datata nel tempo”. Nel comunicato della Procura di Ancona si legge inoltre che “Allo stato non vi è alcun elemento” per attribuire i resti alla 28enne Andreea Rabciuc. È stato altresì spiegato che “sono in corso i rituali accertamenti svolti dalle forze di polizia per verificare eventuali corrispondenze tra resti di un corpo umano, la cui identità è ignota, e persone di cui è stata denunciata la scomparsa”.