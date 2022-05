Chi l’ha visto, scomparsa dopo la festa: che percorso ha fatto Andreea?

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto dell'11 maggio 2022 si è parlato del caso Andreea Rabciuc

Federica Sciarelli è tornata in onda mercoledì 11 maggio 2022 con una nuova puntata di Chi l’ha visto. Una puntata, come al solito, particolarmente intensa nel corso della quale si è parlato di diversi casi di scomparsa, tra cui quello di Andreea Rabciuc.

Chi l’ha visto, il caso di Andreea Rabciuc

Sono trascorsi oltre due mesi dall’ultima volta in cui è stata vista Andreea Rabciuc, dopo una festa in un casolare con il fidanzato ed alcuni loro conoscenti. Nel corso della puntata dell’11 maggio, Chi l’ha visto ha tentato di ricostruire il percorso compiuto da Andreea dopo la festa in modo tale da capire se sia fattibile l’ipotesi in base alla quale la giovane potrebbe essere stata caricata in auto da qualcuno.

In studio il fidanzato Simone con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola.