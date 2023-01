Chi l'ha visto, si cerca Jessika: dallo scorso 11 gennaio si sono perse le tracce

Cosa è successo a Jessika e dove potrebbe trovarsi in questo momento? Sono solo alcune delle domande che si sono posti i genitori della giovane, scomparsa a soli 17 anni da Orezzo, frazione del comune di Gazzaniga in provincia di Bergamo.

Dallo scorso 11 gennaio, la ragazza non ritorna più a casa. I genitori si sono rivolti a Chi l’ha visto con la speranza di ritrovarla. Nella puntata di mercoledì 25 gennaio, il programma è tornato nuovamente sul caso.

Chi l’ha visto, Jessika scompare a Orezzo

Jessika conosce ben sei lingue e suona il pianoforte e la chitarra. All’età di 15 anni scopre di avere un rapporto molto forte con la spiritualità e si fa battezzare.

I genitori la accontentano e la supportano in questa scelta: il padre le costruisce una piccola casetta nel giardino nell’abitazione di Orezzo e le vengono anche comprate due galline bianche. Lì Jessika prega tutte le notti. Il padre l’ha salutata l’ultima volta in quella casetta, all’alba, poco prima di recarsi al lavoro. Quando rientra non la ritroverà più. Scatteranno allora le ricerche nei boschi della Valle Seriana, estendendosi anche in alcune chiese dove Jessika è stata vista pregare: ma le domande rimangono tante, a cominciare se qualcuno possa averle fatto del male.

Le segnalazioni dei telespettatori

In trasmissione, alcuni telespettatori hanno segnalato un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante. In questi giorni per i fedeli di religione ortodossa ricorre la festa del Battesimo di Cristo. Non molto distante da Bergamo, in provincia di Varese, alcuni di loro celebrano questa ricorrenza, immergendosi nel lago. I genitori però hanno anche riferito che Jessika, prima di scomparire, aveva comprato due parrucche che potrebbe avere con sé.

Anche in questo caso una telespettatrice ha fatto presente di aver visto una ragazza somigliante a Jessika alla fermata della metropolitana di Colli Albani (Roma) che indossava una parrucca nera. Potrebbe essere lei?