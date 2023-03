Chi l'ha visto, si cerca Raffaele, accumulatore seriale di 80 anni. L'appello in trasmissione

La sua scomparsa è avvenuta a dicembre 2022, ma le ricerche per ritrovarlo sono state avviate solo qualche settimana fa. Di Raffaele Lioce, 80enne di Foggia, noto per essere un accumulatore seriale, si sono perse le tracce. La trasmissione Chi l’ha visto? è tornata a puntare i fari su questo caso che appare sempre più intricato.

Nel corso della puntata sono anche intervenute alcune persone che abitano vicino all’abitazione di Raffaele: “Questa situazione va avanti da troppo”, è quanto è stato osservato.

Raffaele, scomparso l’accumulatore seriale di 80: dove si trova?

La trasmissione ha affrontato il caso della scomparsa di Raffaele Lioce già nelle scorse settimane. Tra le prime immagini mostrate nella puntata del 15 marzo c’è la stanza da letto dell’uomo, piena di cose e che pian piano sta venendo sgomberata. C’è però un interrogativo che è stato sollevato anche dagli spettatori della trasmissione: “Ma non è che è lì dentro?”, è una delle tante domande. Potrebbe davvero essere stato sommerso dalla montagna di cose che egli stesso ha accumulato?

“Non lo vedo da quattro o cinque mesi”

Tra le persone che sono state interpellate nelle passate settimane c’è anche Silvano Pironti che abita proprio vicino all’abitazione di Raffaele. Aveva raccontato a tale proposito: “Non vedo il signor Raffaele da quattro o cinque mesi. Non sappiamo nulla, non sappiamo cosa c’è dentro quella casa e cosa esce fuori, ho sigillato tutto perché cominciavano a uscire gli insetti […] Non potremmo neanche vivere qui, c’è una puzza incredibile, un odore nauseabondo”.