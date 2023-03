Chi l'ha visto torna sul caso di Claudio Bindi. La moglie: "Negli ultimi tempi non capivo cosa voleva"

Dallo scorso 4 marzo di Claudio Bindi non si hanno più notizie. L’uomo si era allontanato con la scusa di andare dal barbiere e da allora si sono perse completamente le sue tracce: ma cosa gli è successo? Nella puntata di Chi l’ha visto del 22 marzo sono intervenuti la moglie Mariella e un amico, Mario Bardi: “È una persona molto fragile”, ha dichiarato quest’ultimo.

“Vorrei che tu tornassi a casa per i tuoi figli”: Appello della moglie di Claudio, scomparso il 4 marzo da #CastelfrancoPiandiscò (#Arezzo). E’ uscito per andare dal barbiere e non è più rientrato. Qualcuno ricorda di averlo incontrato?#chilhavisto→ https://t.co/v4lCNNUFLL pic.twitter.com/AzBu7owHez — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 22, 2023

Chi l’ha visto, scomparsa di Claudio Bindi: parla la moglie

In trasmissione è stato puntato il fatto che, da quando Claudio Bindi è andato in pensione la sua vita è cambiata. È cresciuto il desiderio di viaggiare. Non solo. Ha iniziato a dedicarsi in modo quasi maniacale al giardino. Così la moglie Mariella: “Se stava senza fare niente, non gli tornava…negli ultimi tempi non capivo cosa voleva”.

L’amico di Claudio Bindi: “È una persona molto disponibile”

A voler dare un contributo, seppure a distanza è anche un suo amico, Mario Bardi. Quest’ultimo si trova in Giappone, ma si è unito virtualmente insieme alla sua famiglia nella ricerca del pensionato: “Lui è una persona molto disponibile per la sua famiglia e per gli amici, ma è anche fragile. Se per noi fare l’erba è un impegno mensile o ogni due mesi, per lui diventava un impegno quasi giornaliero…”.

L’uomo ha poi aggiunto: “Quando succedono queste cose è difficile ammettere l’errore e ricollegarsi con la famiglia. Mi sento in dovere di promettere a Claudio di fare da tramite se fosse necessario”.

Non ultimo il giornalista ha puntato l’attenzione sul fatto che Claudio non abbia ancora ritirato la liquidazione. Il rischio – è stato fatto notare – potrebbe essere quello diventare vittima di qualche approfittatore. L’amico ha poi dichiarato: “La mia idea su questo allontanamento volontario è che qualcosa in lui si è rotto. Potrebbe essere che in questi mesi abbia chiesto un prestito a qualcuno e quindi questo frangente mentre camminava, potrebbe essere stato caricato da qualche balordo e che sia in pericolo.