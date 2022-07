Una nuovo ceppo che ha una "mission" diversa e mutazioni radicali, ecco perché chi prende il Covid per la seconda volta con BA.5 può avere più complicazioni

Chi prende il Covid per la seconda volta con BA.5 può avere più complicazioni perché la sottovariante Omicron non risente dell’effetto “argine” dei vaccini ed ha “effetti più gravi”. Chi lo dice? Studi di laboratorio riportati su Nature, che spiegano come anche chi ha avuto la cosiddetta “immunità ibrida” da vaccinazione e un’infezione pregressa con il ceppo Omicron BA.1 non è poi così attrezzato per scongiurare la reinfezione dal ceppo BA.4 o BA.5.

D’altronde i dati che arrivano dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Usa sono chiari: nell’ultima settimana di giugno, BA.5 rappresentava più della metà di tutti i nuovi casi di Covid. Si tratta di un incremento di 10 punti percentuali rispetto alla settimana precedente.

Covid per la seconda volta, cosa accade se è BA.5

E i motivi? Fra le cause spiccano la mancanza di protezioni e le mutazioni nel virus, grazie alle quali la sottovariante BA.5 può essere difficile da debellare.

Quello che colpisce della sottovariante è la sua capacità di infettare e reinfettare quasi chiunque. Si tratta cioè di un ceppo di coronavirus che ha fatto della contagiosità la sua “specializzazione” a discapito della letalità, un virus che è “più bravo” a contagiare che a dare sintomi severi. E soprattutto un virus che è in grado di eludere l’immunità accumulata dalle persone, sia dalla vaccinazione sia da una precedente infezione. Ma come è stato possibile? Gli esperti credono che la causa stia nei cambiamenti nelle proteine spike del virus.

La copertura vaccinale che non c’è più

Gli attuali vaccini e booster Covid-19 hanno come mission il ceppo originale del virus, perciò essere vaccinati non offre la stessa protezione di una volta ed aver avuto un altro tipo di covid non mette al riparo dall’infezione e dagli effetti del nuovo tipo. C’è un dato crudo: è quello per cui le persone che erano state reinfettate avevano un rischio più elevato di ospedalizzazione e morte rispetto alle persone che erano state infettate una volta.

Ecco perché con BA.5 c’è stato un ritorno alle cure ospedaliere ed ecco perché i reinfettati hanno anche maggiori probabilità di sviluppare problemi di salute nuovi e duraturi, inclusi problemi polmonari e cardiaci, affaticamento, disturbi digestivi e renali, diabete e problemi neurologici.