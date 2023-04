Chi sono i due concorrenti che Mediaset ha cancellato all'ultimo dall'Isola dei famosi: i retroscena

Manca sempre meno all’atteso inizio della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ha fatto rumore in questi giorni l’esclusione dall’Isola di due concorrenti, la cui partecipazione nelle settimane precedenti era stata data praticamente per certa.

Chi sono i concorrenti che Mediaset ha escluso dall’Isola

L’intento degli alti papaveri di Mediaset sarebbe quello di evitare lo sviluppo del reality verso toni troppo alti, e di conseguenza la scelta sarebbe ricaduti verso concorrenti più mansueti.

A farne le spese secondo il settimanale Oggi, Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo. Secondo il noto giornalista Alberto Dandolo i due vip avevano già firmato un contratto per l’Isola, ma non sarebbero poi risultati idonei per questa edizione del programma.

Perché Mediaset ha escluso Onestini e Di Carlo

L’obiettivo di Piersilvio Berlusconi è quello di evitare quanto successo al Grande Fratello Vip 7 e tutte le polemiche da esso derivanti. Ripulire l’immagine dei reality agli occhi di pubblico e investitori pare essere la priorità.

Cosa hanno detto i due concorrenti esclusi dall’Isola dei Famosi

C’è da precisare però che entrambi i concorrenti che vengono messi tra gli esclusi, non confermano questa versione. Onestini già settimane fa aveva smentito tutto: “No, non c’era nulla con L’Isola, non so cosa dirvi. Non mi vedrete nel programma, non c’era nulla di ufficiale”.

Mentre Di Carlo lascia aperta la porta per la prossima edizione: “Se riproverò a partecipare? Sarà L’Isola che ci riproverà con me la prossima edizione“.