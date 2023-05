Chi sono Teya & Salena il duo che gareggerà per l'Austria all'Eurovision 2023

Il duo formato dalle cantanti Teya & Salena salirà sul palco della competizione europea durante la seconda semifinale con il brano Who The Hell Is Edgar?

Chi sono Teya & Salena

Le due artiste si sono conosciute nel programma televisivo Starmania 21. Proprio durante il talent show austriaco le due cantanti hanno deciso di partecipare insieme all’edizione 2023 dell’Eurovision.

Teya e Salena avevano provato negli scorsi anni a partecipare al contest singolarmente, senza però riuscirci. Teya ci aveva provato nel 2020 e Salena nel 2019.

Il significato del testo

La canzone che presenteranno nella seconda semifinale durante la tredicesima esibizione parla della loro esperienza come cantanti.

Nel testo le due artiste raccontano come sono state discriminate e messe in secondo piano da una società che preferisce sempre più spesso uomini nei contesti della letteratura e della musica.

Nel titolo Who The Hell Is Edgar? si fa riferimento allo scrittore Edgar Allan Poe, autore americano di romanzi horror.

La carriera musicale delle due cantanti

Il testo e il video sono disponibili sul sito ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023. I singoli più famosi di Teya abbiamo Waiting For del 2018 ed Ex Me del 2022.

La giovane cantante Salena, il cui vero nome è Selina Maria Edbauer, ha invece partecipato a The Voice of Germany nel 2017.

