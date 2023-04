Home > Video > “Chi ti ha dato il diritto di offendere Napoli”: un fan della squadra azz... “Chi ti ha dato il diritto di offendere Napoli”: un fan della squadra azzurra in chiamata con Cruciani dopo le ultime offese del radiofonico

“Noi siamo partenopei, non siamo italiani”: è questa una delle risposte dei fan azzurri che hanno chiamato al telefono Giuseppe Cruciani, dopo che il radiofonico ha lanciato delle frecciatine contro Napoli in un suo programma. Sono partiti anche dei cori da parte dei tifosi, oltre che a offese e accuse, per poi concludere “Noi non sappiamo del 25 aprile, ci siamo liberati da soli prima”