Home > Video > Chiama la cartomante e le viene detto che tra poco morirà, ma è uno scherzo Chiama la cartomante e le viene detto che tra poco morirà, ma è uno scherzo

"Vorrei sapere un po' della mia vita". "La situazione non è molto piacevole: vedo una separazione e vedo anche una non accettazione di questa separazione. E vedo un'altra persona accanto a lei. Lei ha problemi di salute? Io vedo la morte". Sofia Pezzella @sofiapezzella10 fa uno scherzo alla madre: le fa chiamare una finta cartomante che è in realtà una sua amica.