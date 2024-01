Chiara Amirante: come vincere la morte che abita il cuore

Roma, 9 gen. (askanews) – Chiara Amirante, fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, nella puntata de I viaggi del cuore su Canale5 dedicata a Missioni don Bosco offre una sua testimonianza di vita.

Le parole di Chiara Amirante:

“Nella mia esperienza di missione nei paesi più poveri ho spesso provato, soprattutto dinnanzi alla sofferenza di bambini abbandonati nelle strade di fango delle favelas, un senso di impotenza. Ho avuto più volte la sensazione di una lama tagliente che trafigge il cuore. La stessa sensazione l’ho provata quando, più di trenta anni fa ho iniziato ad andare in strada di notte nelle “zone calde”, nei deserti, delle nostre metropoli. Quanti giovani splendidi, assetati di amore, ridotti, dalle seduzioni del mondo e dalle terribili sferzate della vita, a creature dallo sguardo di ghiaccio e dal cuore di pietra. Quanti ragazzi nel pieno della loro giovinezza attanagliati da una nausea sottile, da un vuoto esistenziale terribile, da un’angoscia mortale! Quanti giovani distrutti, ingannati, defraudati della loro innocenza. Quanti fratelli disperati con le lacrime agli occhi mi hanno abbracciato chiedendomi: “Ti prego, Chiara, portami via da questo inferno!” e che dolore nei primi incontri in strada di notte, nel non riuscire a trovare un posto dove portarli”. Mi sentivo troppo piccola fragile impotente dinanzi al grido lancinante del popolo della notte Poi un raggio di luce, una certezza: L’Amore è più forte, l’amore vince. L’amore è la luce capace di fare breccia nelle tenebre taglienti che avvolgono l’anima. L’amore è la forza capace di risollevare chi si sente prostrato a terra dalle sferzate della vita incapace di rialzarsi. L’amore è più forte della morte e può scardinare i muri dell’indifferenza che induriscono i cuori e li imprigionano in una solitudine mortale. Mi è venuta così l’idea di una Comunità dove accogliere i ragazzi che incontravo in strada la notte e proporre loro un cammino di conoscenza di sé, di guarigione del cuore e di rigenerazione psico-spirituale sull’arte d’amare: la spiritherapy. Allora ero una giovane ragazza appena laureata in Scienze politiche, senza competenze professionali, né risorse economiche e questa idea mi appariva una vera follia. Ma poi ho creduto nella forza della solidarietà e ho avuto la certezza che a Dio niente è impossibile. Così da quella prima comunità di accoglienza con l’aiuto di Dio ho visto moltiplicarsi i Centri (più di duecento tra centri residenziali, di ascolto, formazione e famiglie aperte all’accoglienza), i progetti, di solidarietà, le equipe di servizio, le più varie iniziative a sostegno di chi vive situazioni di grave disagio. Più di 700.000 persone, molte provenienti dal popolo della notte, hanno scelto di diventare Cavalieri della Luce, di impegnarsi cioè a vivere il Vangelo per essere testimoni di speranza di rinascita per chi vive imprigionato negli inferi delle dipendenze e di tante nuove povertà che caratterizzano il mondo giovanile. È nata così una grande famiglia, Nuovi Orizzonti, che si è diffusa in pochi anni in più di 80 Paesi. Ogni giorno sperimento nel mio piccolo che ciascuno di noi se crede nella forza dell’Amore può fare la differenza. Ho visto migliaia di giovani passare dalla morte alla vita proprio grazie alla forza dell’Amore. Posso affermare oggi con certezza che l’Amore fa miracoli, perché Dio è Amore”.