Chiara Amirante: Cosa fare quando sembra tutto buio?

Roma, 22 mag. (askanews) – La fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, nel corso dell’ultima puntata andata in onda de “I viaggi del cuore” ha

trattato un tema molto attuale: Cosa fare quando sembra tutto buio?

“Ripercorrendo la storia di Sant’Antonio di Padova, partendo dalle sue origini in Portogallo, abbiamo visto come spesso abbiamo dei sogni che poi si infrangono dinnanzi agli imprevisti della vita. Sapersi mettere in ascolto di Dio o – per chi non crede – della propria coscienza, per scegliere poi la cosa

migliore, la più giusta è davvero importante. Imparare a decidere a discernere è un’arte fondamentale per poter realizzare i nostri sogni più belli. Cosa fare quando sembra tutto buio? – ha detto Amirante -. Nel nuovo libro della collana Spiritherapy dedicata al percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore, con il titolo “Vivi per qualcosa di grande. L’arte di decidere”, cerco di dare suggerimenti pratici per imparare a prendere le decisioni giuste, quando si è sotto tante pressioni di ogni tipo, è tutt’altro che facile. Dobbiamo, tuttavia, impegnarci ad apprendere l’arte di decidere, perché ci permette di vivere al

meglio quell’unica vita che ci è stata donata e farne qualcosa di meraviglioso. Il primo suggerimento che oggi mi sento di dire è di non prendere mai scelte affrettate. Finché le acque sono agitate non si vede bene il fondo, e dunque è bene innanzitutto attendere, avere pazienza, raccogliere più elementi possibili per poter scegliere il meglio. Inoltre, è importante non isolarsi e non abbattersi. È vero che in ogni scelta nessuno può sostituirsi a noi, ma è anche vero che avere persone alla pari, amici veri e autentici, persone che ci vogliono bene e che ci sanno ascoltare e dire cosa pensano davvero e avere una guida esperta nell’arte di discernere, qualcuno che sia più avanti di noi nel cammino

spirituale, è di grande aiuto. Quando ci troviamo in mezzo alla tempesta, proprio come è accaduto a sant’Antonio di Padova, abbiamo bisogno dell’aiuto degli altri e di una guida esperta, per comprendere con chiarezza quali passi intraprendere. Ci sono tanti altri consigli importanti che potete trovare nel libro “Vivi per qualcosa di grande. L’arte di decidere”, ma intanto possiamo iniziare da questi punti”.

Per Chiara Amirante “se le cose non sono chiare, aspettiamo, non isoliamoci e cerchiamo persone valide, guide esperte con le quali confrontarci e farci aiutare, impariamo a camminare insieme perché per ogni problema c’è sempre una soluzione, ma per individuare quella migliore è fondamentale imparare l’arte del discernimento. Non abbattiamoci! Se arriva una prova possiamo

trovare anche gli aiuti necessari. Una parola di Dio per me fondamentale è: “Tutto posso in Colui che mi dà la forza” e “Nulla è impossibile a Dio” “.