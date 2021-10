Chiara Biasi, furto in casa per migliaia di euro: “Sono traumatizzata, i ladri mi spiavano”

Chiara Biasi ha subito un terribile furto in casa e si è sfogata via social per il danno subito.

Chiara Biasi ha subito un terribile furto: alcuni ladri si sono introdotti in casa sua prelevando borse di lusso, vestiti e beni per il valore di migliaia di euro. L’influencer ha scritto un lungo post di sfogo sui social.

Chiara Biasi: il furto

Come altre celebrità prima di lei anche Chiara Biasi ha subito un terribile furto: alcuni malviventi si sono introdotti infatti nel suo appartamento di Milano prelevando gioielli, borse e altri oggetti di valore. Prima che l’accaduto trapelasse, l’influencer ha scritto un lungo post sui social tranquillizzando i suoi fan sulle sue condizioni e confessando le sue paure: “ Sono una donna autonoma, indipendente e forte che vive da sola per scelta, ma la sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro a nessuno.

L’idea che avrei potuto trovarmi quelle “persone” davanti mi rabbrividisce da quando ho ripreso coscienza”, ha scritto la fashion blogger, e ancora:

“ Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, ricordi a cui tenevo morbosamente, non per il valore economico quanto per quello sentimentale “. Per concludere l’influencer si è rivolta direttamente ai malviventi che l’hanno derubata scrivendo: “ A voi che purtroppo so che mi spiate da tanto, voglio dire una cosa: godetevi tutto, le mie borse, i miei gioielli, i miei orologi, le mie valige, le mie borse, i miei vestiti, i miei soldi e tutto ciò che vi siete presi.

Io ho e sono ben di più”.

Chiara Biasi: gli amici

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato alla fashion blogger messaggi di solidarietà dopo quanto accaduto. Anche l’influencer Chiara Ferragni, sua storica amica, le ha inviato un messaggio scrivendo: “Amore”. Chiara Biasi non è l’unica vip ad aver subito furti di questo tipo: prima di lei episodi simili sono capitati anche a Diletta Leotta, Nunzia De Girolamo e molti altri.

Chiara Biasi: la vita privata dell’influencer

Chiara Biasi è single e vive da sola a Milano. L’influencer in passato è stata legata a lungo a Simone Zaza e le è stata attribuita anche una liaison con Marco Borriello. Oggi, a quanto pare, l’influencer non avrebbe nessuno di speciale al suo fianco, ma sulla sua vita privata lei stessa ha sempre mantenuto il massimo riserbo.