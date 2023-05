L’imprenditirce digitale per eccellenza si è sentita in dovere di rispondere al commento critico di una giovanissima follower di appena 11 anni. Ecco le parole di Chiara Ferragni su Instagram, sulla scia delle ultime polemiche.

La giovane Giulia Dedola critica Chiara Ferragni

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha scatenato un grosso polverone online per avere deciso di pubblicare (ancora una volta) una foto senza veli. Nel selfie allo specchio Chiara Ferrragni metteva in mostra il lato b in perizoma e si copriva il seno con le mani.

Lo scatto, considerato da molti scandaloso, ha spinto una giovane donna di nome Giulia a scriverle il seguente messaggio in forma di commento:

Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare.

Quasi immediata la risposta della Ferragni, che ha ricondiviso il commento scrivendo:

Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora.

La reazione della madre della ragazza

A poche ore dalla Stories di Chiara Ferragni, a parlare è stato uno dei genitori della giovane Giulia (Viktoria Dedola) che in un’intervista a Repubblica ha dichiarato: