Chiara Ferragni a Palazzo Pitti a Firenze: il particolare che fa inorridire i fan

Nella sua ultima gita promozionale a Firenze, Chiara Ferragni ha suscitato le perplessità dei fan per il particolare look scelto

Tra i tanti impegni che la vedono coinvolta quotidianamente, Chiara Ferragni si è recata nelle scorse ore a Firenze, per una visita alle bellezze artistiche della città. La popolare fashion influencer ha così avuto modo di vedere il Museo Bardini e Palazzo Pitti, a distanza di un anno dalle discusse foto agli Uffizi che ne incrementarono gli accessi di circa il 30%.

Firenze, il sindaco Nardella e il selfie con Chiara La sinistra toscana scopre la potenza della Ferragni https://t.co/KepG83Yolg — angelomariaperrino (@amperrino) May 27, 2021

Chiara Ferragni criticata a Firenze

Nelle foto odierne, ad ogni modo, la moglie di Fedez ha posato nelle suggestive location incantando letteralmente i tanti suoi follower. Se nessuna nuova polemica si è riaccesa sulla “promozione culturale” dell’imprenditrice digitale, tuttavia c’è stato come al solito un dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Per la gita nel capoluogo toscano, Chiara Ferragni ha infatti scelto una mise del tutto particolare. Nelle immagini condivise su Instagram, la vediamo infatti indossare dei pantaloni larghi, un top a righe con tanto di chiodo e dei sandali aperti.

C’è dunque chi non ha per nulla apprezzato l’originale look della blogger cremonese, notando nella fattispecie come i pantaloni fossero privi di orlo. L’album fiorentino della creatrice di moda ha tuttavia fatto il pieno di like, come dimostrano i tanti complimenti di moltissimi altri ammiratori.