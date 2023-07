Chiara Ferragni per la prima volta a Wimbledon: il look, ovviamente, è a tema tennis. Chi l'ha firmato?

Chiara Ferragni è volata a Londra per partecipare al torneo di Wimbledon. Per la grande occasione, l’imprenditrice ha scelto un look a tema tennis che ha fatto impazzire le fashion addicted.

Chiara Ferragni per la prima volta a Wimbledon

Dopo aver trascorso qualche giorno in Puglia e sul Lago di Como, Chiara Ferragni ha preso un aereo per Londra. L’imprenditrice ha partecipato per la prima volta al torneo di Wimbledon e per la grande occasione ha scelto un look a tema tennis che ha fatto impazzire i fan.

Chiara Ferragni: il look per Wimbledon

Per la sua prima volta a Wimbledon, dove si è recata come sponsor di Ralph Lauren, Chiara non poteva che scegliere un outfit a tema tennis. Ovviamente, l’intero look è firmato dal brand che l’ha sponsorizzata. La Ferragni ha sfoggiato un completo in lino total white, con pantaloncini a vita alta e giacca doppiopetto coordinata. A completare il tutto, una camicia a righine bianche e blu e un maglioncino in tinta portato sulle spalle.

Chiara Ferragni: anche gli accessori sono so cool

Non solo il look, per Wimbledon Chiara Ferragni ha curato nei minimi dettagli anche gli accessori. L’imprenditrice ha optato per una borsetta rigida di cuoio di Ralph Lauren a un paio di mocassini coordinati. Ciliegina sulla torta? Un cappellino con visiera decorato con la scritta Wimbledon.