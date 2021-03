Chiara Ferragni ha lanciato la sua linea di abiti per neonati ed è stata travolta da una vera e propria bufera.

Chiara Ferragni ha lanciato la linea New Born, di cui fanno parte alcune delle tutine indossate dalla figlia appena nata Vittoria: il prezzo ha fatto infuriare i fan dell’influencer.

Chiara Ferragni: la linea per neonati

A pochi giorni dalla nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni – che fin dalle prime ore in cui è nata ha indossato tutine firmate del brand della madre – Chiara Ferragni ha lanciato la linea New Born, dedicata proprio ai neonati (e che ovviamente presenta l’immancabile logo dell’influencer).

Il costo delle tutine va dai 90 ai 295 euro, e sui social la questione ha già generato un putiferio: “295 euro per una tutina che si userà per poco tempo? È una follia”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “I bambini crescono in fretta, chi li spende di questi tempi 300 euro per una tutina?”. Sui social c’è chi ovviamente ha preso le difese di Chiara Ferragni e del suo brand, sostenendo che si tratta di tutine firmate e che nessuno è obbligato a comprarle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragnibrand)

Nelle ultime ore l’influencer ha fatto sapere che donerà parte dei regali ricevuti dalla piccola Vittoria a un’associazione dedicata alle madri in difficoltà. Come per il piccolo Leone anche per l’arrivo della secondogenita l’influencer ha ricevuto passeggini firmati, tutine griffate e molti altri oggetti.

“Visto che noi già abbiamo tantissimo di tutto, sia cose vecchie di Leo sia cose di Vittoria che riceviamo sempre, vorremmo donare lettini, passeggini etc. a un’associazione su Milano per mamme bisognose”, ha annunciato l’influencer.