Chiara Ferragni è stata accusata di aver architettato la lite con Fedez a Sanremo 2023. L’imprenditrice non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono, consigliando agli hater di guardare l’episodio di The Ferragnez dedicato al Festival.

Chiara Ferragni accusata di aver architettato la lite a Sanremo

L’episodio Sanremo Special della serie tv The Ferragnez uscirà tra qualche giorno, ma agli hater sono bastate le anticipazioni per accusare Chiara Ferragni e Fedez di aver architettato tutto fin nei minimi dettagli. “La conferma che fosse tutto programmato“, ha scritto un utente tra i commenti all’annuncio con cui l’imprenditrice ha condiviso l’uscita della puntata tanto attesa.

La replica di Chiara Ferragni

Chiara non ha incassato in silenzio e ha così replicato alle accuse:

“Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie”.

La Ferragni non avrebbe potuto rispondere in altro modo. Eppure, sono molti gli utenti che continuano a credere che la lite a Sanremo non sia stato altro che un modo per far parlare di loro.

Quando esce The Ferragnez Sanremo Special?

The Ferragnez Sanremo Special sbarcherà su Amazon Prime Video il prossimo 14 settembre. C’è molta attesa da parte dei fan, soprattutto perché Chiara e Fedez sveleranno finalmente quanto accaduto dietro le quinte dell’Ariston. Soltanto dopo aver visto la puntata, a detta della Ferragni, ognuno potrà trarre le proprie conclusioni.