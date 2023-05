Anche Chiara Ferragni può sbagliare. Addirittura nella moda. Fashion addicted italiana per eccellenza, l’imprenditrice digitale ha ammesso su TikTok di aver indossato per ore un capo di abbigliamento senza rendersi conto di averlo fatto in modo scorretto.

Il fail di Chiara Ferragni

«Mi lamentavo che il top non stesse su: si vedeva una tetta. Poi ho scoperto che l’avevo messo in modo sbagliato, che deficiente!» è il fail di Chiara Ferragni, che si rivela finalmente una comune mortale. Benvenuta nel nostro mondo, cara Chiara! L’influencer ama interagire coi suoi follower e condivide quotidianamente sui social molti momenti delle sue giornate mostrando loro scene di vita privata, professionale e familiare insieme al marito Fedez e ai due figli Leone e Vittoria.

La moda, la sua passione più grande

Nello spazio che l’influencer dedica ai social (principalmente a Instagram), un ruolo speciale è occupato da contenuti inerenti il mondo della moda. Lei stessa ha creato il suo marchio di vestiti e accessori e collabora con diversi luxury brand: è il settore che ama più di tutti, quello in cui ha iniziato e dove continua a distinguersi a distanza di anni dai suoi esordi. Eppure, anche i migliori sbagliano, e questo è proprio il caso di dirlo!