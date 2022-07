Chiara Ferragni ancora senza veli su Instagram: “Free the nipple”

Chiara Ferragni si è schierata contro la censura di Instagram e ha postato uno scatto in cui è ritratta senza reggiseno in Grecia.

Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze in Grecia e sui social non ha perso occasione per condividere con i fan uno scatto bollente e senza reggiseno.

Chiara Ferragni senza reggiseno

Chiara Ferragni si è apertamente schierata contro la censura dei capezzoli femminili sui social e contro le disuguaglianze di genere e per questo, nella didascalia al suo ultimo scatto in topless, ha scritto “Free the nipple”, invitando le sue fan a togliere il reggiseno.

La foto ha fatto il pieno di like e in tanti hanno lodato l’influencer per la sua forma smagliante e per per la sua bellezza.

Chiara Ferragni a Parigi

Non è la prima volta che Chiara Ferragni sfida la censura di Instagram: nei giorni scorsi l’influencer ha partecipato alla settimana dell’Alta moda di Parigi e ha indossato alcuni abiti da capogiro e che lasciavano ben poco spazio all’immaginazione. Tra questi un paio di pantaloni semitrasparenti e che evidenziavano il perfetto lato B dell’influencer, che si è prestata ad alcuni scatti bollenti per i suoi fan.

Il marito dell’influencer, Fedez, nel frattempo è rimasto a Milano, dove ben presto lo hanno raggiunto i figli Leone e Vittoria (che hanno trascorso alcuni giorni di vacanza insimee ai nonni).