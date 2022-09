Chiara Ferragni, aperitivo sul ghiacciaio: esplode la polemica

Chiara Ferragni fa un aperitivo sul ghiacciaio in Svizzera: la polemica esplode in un lampo.

Una nuova polemica ha investito Chiara Ferragni e i suoi amici. L’imprenditrice, in vacanza in Svizzera con tutta la sua “crew”, ha affittato un elicottero per fare un aperitivo sul ghiacciaio. Neanche a dirlo, piovono critiche.

Chiara Ferragni: aperitivo sul ghiacciaio

Dopo aver trascorso un mese ad Ibiza con tutti i suoi affetti più cari, Chiara Ferragni è tornata a Milano. Ha ripreso in mano la sua quotidianità, fatta anche di viaggi di lavoro con sponsorizzazioni annesse. Negli ultimi giorni, la moglie di Fedez e i suoi amici hanno trascorso qualche giorno in Svizzera. Qui, l’allegra combriccola ha affittato un elicottero per fare un aperitivo sul ghiacciaio.

Piovono critiche per Chiara e la sua “crew”

Ovviamente, Chiara e i suoi amici hanno documentato sui social l’apertivo sul ghiacciaio. Al suon di “Helicopter time” e “Flying over one the longest glacier of Switzerland“, l’allegra combriccola ha concluso l’avventura con “We are never out of champagne“. L’aperitivo sul ghiacciaio ha immediatamente sollevato un polverone, facendo finire la Ferragni e i suoi amici al centro di una polemica non indifferente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cesare Morisco (@cesaremorisco)

L’aperitivo sul ghiacciaio non piace ai fan

Su Twitter sono arrivati commenti al vetriolo nei riguardi di Chiara e i suoi amici. A far indignare la quasi totalità dei seguaci è stata la scelta di affittare un elicottero solo per fare un aperitivo sul ghiacciaio. Tra le tante critiche, si legge: “Mi raccomando, continuate ad osannarli” oppure “Beh hanno ragione, chissà quanto dureranno i ghiacciai ancora…” o ancora “Avrei fatto più critica riguardo Fedez che per andare da Ibiza a Tirana ha preso un jet privato facendo andata e ritorno nella stessa giornata a distanza di poche ore inquinando più di quanto possa fare una famiglia di 4 persone in un anno“.

Ovviamente, c’è anche qualcuno che ha difeso la Ferragni.