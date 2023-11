Chiara Ferragni apre il nuovo store a Roma: il suo pranzo sorprende i fan

Chiara Ferragni ha aperto un nuovo store nel centro di Roma e, in queste ore, si è mostrata mentre – durante una pausa dal lavoro – mangiava un piatto di spaghetti alla carbonara.

Chiara Ferragni: il nuovo store a Roma

Chiara Ferragni ha mostrato entusiasta il suo nuovo store nel centro di Roma e a seguire si è mostrata mentre addentava un piatto di spaghetti alla carbonara di Matricianella, un ristorante di cucina tipica romana. Sui social in tanti sono rimasti stupiti dal pranzo dell’influencer e c’è anche chi ha affermato che non avrebbe mangiato davvero il piatto di pasta (in passato in molti l’hanno accusata anche di fingere di mangiare sul serio la pizza o altri carboidrati). La famosa imprenditrice digitale non ha replicato alle critiche, e sui social si è limitata a scrivere: “Sono giorni molto frenetici per il marchio, vi ringrazio sempre per il supporto”.

In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto e sulla sua vita privata, e si chiedono se l’influencer aggiornerà ulteriormente i fan sulla sua vita privata. Tra pochi giorni lei e Fedez traslocheranno nella loro nuova casa, e i fan sono impazienti di saperne di più.