Chiara Ferragni apre il suo primo Temporary Caffè a Milano: l’annuncio

Chiara Ferragni ha aperto il suo primo Temporary Caffè a Milano e ha dato l'annuncio via social svelando alcuni dettagli.

Con enorme entusiasmo Chiara Ferragni ha annunciato ai fan dei social il suo primo temporary bistrot a Milano, in collaborazione con Nespresso.

Chiara Ferragni: il temporaty caffè

Chiara Ferragni ha lanciato il primo bistrot temporaneo a suo nome e in collaborazione con Nespresso.

Nel locale ovviamente saranno presenti arredamento e stoviglie con il logo a forma di occhio dell’influencer e inoltre Nespresso avrebbe realizzato in collaborazione con l’influencer il suo “caffè” personalizzato, con ghiaccio e latte di cocco, zucchero rosa e marshmallow. Il temporary bistrot (a cui si può accedere in piazza del Carmine a Milano) resterà aperto dal 10 giugno al 18 luglio, e già si prevede l’arrivo di numerosi avventori fan di Chiara Ferragni.

Sui social, all’annuncio d’apertura fatto dall’influencer, in tanti hanno ironizzato su quello che sarà il costo – da capogiro – dei suoi caffè personalizzati.

Chiara Ferragni: i prodotti dal costo esagerato

Di recente l’influencer è finita nell’occhio del ciclone per alcuni prodotti lanciati dalla sua famosa Chiara Ferragni Collection e che, secondo alcuni fan, avrebbero avuto un costo a dir poco esagerato. Dalle tutine per neonati (il cui valore supera in alcuni casi anche i 100 euro) ai sandali di gomma, Chiara Ferragni è stata più volte accusata di “gonfiare” i suoi prezzi.

In tanti hanno comunque preso le difese dell’influencer, che del resto ha realizzato un brand d’alta moda.

Chiara Ferragni: il nuovo appartamento

Ora che la famiglia dell’influencer si è ampliata con l’arrivo della piccola Vittoria, in tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno le prossime novità che coinvolgeranno la sua famiglia. Intanto sui social Chiara Ferragni ha già anticipato che, nel 2022, lei, Fedez e i due figli cambieranno abitazione. La coppia ha deciso di acquistare il proprio primo appartamento – attualmente in fase di costruzione – nel quartiere di City Life a Milano. Con l’arrivo della piccola Vittoria i due hanno manifestato infatti l’esigenza di avere un appartamento più grande, e hanno fatto sapere che la nuova casa avrà tutto ciò che loro desiderano. “Sono appassionata di design e non vedo l’ora di creare il nostro nuovo nido. Qualcosa che sia solo nostro. Sono super felice”, ha spiegato Chiara Ferragni più felice che mai ai suoi fan. La coppia per il momento continua a godersi l’arrivo della piccola Vittoria.