Chiara Ferragni: bagno in topless in Africa, gli scatti da urlo

L'influencer sta passando qualche giorno in relax in Africa

Chiara Ferragni torna a provocare su Instagram, pubblicando una serie di scatti un po’ più piccanti del solito che hanno già fatto incetta di like.

Chiara Ferragni: bagno rilassante senza la parte superiore del costume

In questi ultimi giorni la celeberrima influencer si trova in Africa, impegnata in un viaggio di lavoro che le sta permettendo di scoprire (lontana da Fedez e dai figli Leone e Vittoria) le meraviglie naturalistiche del continente africano.

Proprio nel resort dove è stata ospitata, l’imprenditrice digitale si è fatta scattare una serie di foto mentre si stava godendo un po’ di meritato relax in una grande vasca da bagno molto particolare e tipica del posto.

Nelle foto Chiara Ferragni si è mostrata senza reggiseno, ma non a seno scoperto: l’influencer ha coperto le sue forme con le mani, altrimenti Instagram non le avrebbe mai permesso di pubblicare certe immagini e l’avrebbe censurata.

Gli scatti, tutt’altro che volgari, ritraggono Chiara Ferragni immersa nella rigogliosa natura del Pondoro Game Lodge, la struttura che la sta ospitando.

Una vacanza iniziata con il piede sbagliato

Nonostante si sia mostrata particolarmente felice e rilassata in queste nuove immagini social, l’esperienza africana della Ferragni non è cominciata nel migliore nei modi.

Appena arrivata, infatti, la moglie di Fedez si è resa conto che le sue valigie non erano arrivate a destinazione. L’influencer ha così dovuto aspettare qualche ora in attesa che il problema venisse risolto dalla compagnia aerea con cui aveva raggiunto il Sudafrica.