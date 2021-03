L’influencer Chiara Ferragni ha presentato su Instagram un personale bomber di jeans, nuovo capo di abbigliamento della sua prossima collezione.

Chiara Ferragni, nota ai suoi followers non solo per gli aneddoti legati alla sua vita familiare o al suo ruolo di mamma ma anche per le sue capacità di imprenditrice digitale e influencer, ha annunciato il prossimo arrivo della sua ultima fatica tramite il suo profilo Instagram ufficiale.

Chiara Ferragni, bomber di jeans: quanto costa il nuovo capo della sua collezione

L’intraprendete Chiara Ferragni ha postato, sul suo account Instagram, alcune storie attraverso le quali ha introdotto ai followers il suo nuovo prodotto.

Una comunicazione analoga era stata fatta, per la prima volta, in occasione della linea di occhiali da sole interamente disegnata dalla donna.

Una simile modalità si è, poi, frequentemente ripetuta nel corso del tempo sino a giungere alla presentazione di un capo incluso nella sua – estremamente personale – collezione d’abbigliamento.

Chiara Ferragni, infatti, ha mostrato ai suoi fedeli seguaci un particolare bomber di jeans che ha conquistato il popolo di Internet.

L’arrivo della primavera è ormai imminente, come dimostrano l’allungarsi delle giornate e il progressivo aumentare della temperatura. Per salutare il freddo e accogliere con entusiasmo l’avvento della bella stagione, Chiara Ferragni ha scelto di sfoggiare ufficialmente il suo nuovo capo d’abbigliamento, ideale per il frizzante clima primaverile.

Il bomber di jeans realizzato dall’influencer ripropone i canoni tipici di un evergreen del mondo della moda, personalizzandolo con l’applicazione di alcune strisce di colore rose che riportano un pattern raffigurante il brandclassico della donna.

Andando oltre i connotati estetici del bomber, però, sono stati molti i followers che si sono interrogati circa il prezzo del prodotto firmato Chiara Ferragni.

Sulla base di quanto segnalato sul sito ufficiale dedicato alla collezione creata dall’influencer, è possibile apprendere che il capo d’abbigliamento potrà essere acquistato scegliendo tra le taglie comprese tra la XS e la L, alla modica cifra di 350euro.