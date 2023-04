Chiara Ferragni, bufera per la cotoletta da 300 euro: i dettagli

Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone durante la sua vacanza a Dubai per una cotoletta – ordinata in un ristorante stellato – e che secondo qualcuno sarebbe costata oltre 300 euro.

Chiara Ferragni: il caso della cotoletta

Chiara Ferragni è stata investita dall’ennesima bufera mentre si trovava con la sua famiglia a Dubai dopo che, nei mesi scorsi, lei e Fedez sono stati al centro del gossip per la loro presunta crisi. Nelle ultime ore l’imprenditrice digitale si è mostrata con la sua famiglia presso un ristorante stellato di Dubai, dove avrebbe ordinato una cotoletta. In tanti hanno spulciato in rete il menù del ristorante in questione e rapidamente sui social si è sparsa la voce che essa sarebbe costata più di 300 euro. In realtà, com’è emerso poco dopo, il prezzo sul menù del ristorante sarebbe stato in dirham, la moneta locale, e pertanto il piatto ordinato da Chiara Ferragni sarebbe costato all’incirca 80 euro.

Nei giorni scorsi sui social l’influencer e suo marito sono finiti di nuovo al centro del gossip perché, secondo qualcuno, la loro vacanza non sarebbe altro che una sorta di “copertura” per nascondere a tutti la loro crisi. I due al momento non hanno smentito le ipotesi in circolazione.