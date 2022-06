Chiara Ferragni co-conduttrice a Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus

Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023: la notizia è stata annunciata dal direttore artistico della kermesse musicale Amadeus.

Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023: la notizia è stata annunciata durante il Tg1 delle ore 20:00 dal direttore artistico della kermesse musicale Amadeus.

In occasione del debutto di Giorgia Cardinaletti alla conduzione del Tg1 delle ore 20:00, il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha contribuito a rendere memorabile l’esordio della giornalista con un annuncio estremamente importante sul futuro della kermesse musicale.

In diretta durante il Tg1 della fascia serale, infatti, Amadeus ha comunicato che sarà affiancato dall’influencer Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo 2023.

Nello specifico, le parole di Amadeus sono state le seguenti:

Un grande in bocca al lupo a te per il tuo esordio e sono contento di fare quest’annuncio. A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto mandato a marzo, ho avuto modo di lavorare già sul regolamento, sto ascoltando le canzoni e posso già fare un primo annuncio. Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l’ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni.

Il commento dell’influencer su Instagram dopo l’annuncio di Amadeus

Subito dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1, l’influencer ha commentato le parole del direttore artistico del Festival di Sanremo con un post su Instagram.

Chiara Ferragni, infatti, ha postato una foto in cui è immortalata insieme al conduttore, corredata dalla seguente didascalia: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere il Festival di Sanremo 2023”