Chiara Ferragni commossa: suo figlio Leone sta imparando a leggere

Chiara Ferragni ha postato un video sui social in cui la si vede piangere di commozione per i progressi fatti da suo figlio Leone a scuola.

Prima di volare alla settimana della moda di parigi Chiara Feragni ha aiutato suo figlio Leone a fare i compiti e si è commossa fino alle lacrime quando il bambino ha scandito alcune delle sue prime parole.

Chiara Ferragni commossa per Leone

Il piccolo Leone Lucia Ferragni festeggia oggi una prestigiosa scuola inglese e sui social sua madre Chiara Ferragni si è commossa fino alle lacrime mentre il piccolo ha letto alcune delle parole che aveva scritto su un libro della scuola. L’influencer ha postato il tenero video sui social e ha fatto il pieno di like tra i fan, curiosi di conoscere i nuovi progressi del suo bambino.

Il piccolo Leone è perfettamente bilingue e con sua madre parla spesso in inglese senza alcuna difficoltà. Il bambino è nato a Los Angeles e per questo ha un doppio passaporto. Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre confermato quanto per loro fosse importante che i loro bambini parlassero bene l’inglese.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Nelle ultime settimane i due vip sono stati avvistati a Como, dove avrebbero acquistato una prestigiosa villa da 5 milioni di euro.

La casa si trova poco distante da quella acquistata dai coniugi Clooney e sarebbe in fase di ristrutturazione. Nella villa sarebbero presenti anche una piscina privata e una spa, oltre che 900 metri quadri di spazi calpestabili. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più sulla villa e non vedono l’ora di vederne qualche dettaglio.