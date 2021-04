Chiara Ferragni con il tiralatte: “La mia vita attuale in 2 foto”

Chiara Ferragni si è mostrata mentre era intenta ad usare un tiralatte e sui social si è sollevata una vera e propria bufera nei suoi confronti.

A poche settimane dalla nascita di sua figlia Vittoria, Chiara Ferragni ha postato sui social alcune foto della sua routine casalinga, tra allattamento e maschere di bellezza

Chiara Ferragni: il tiralatte

Dopo essersi mostrata mentre allattava la piccola Vittoria, Chiara Ferragni ha postato una foto in cui la si vede utilizzare il tiralatte mentre è intenta a utilizzare una maschera di bellezza.

In tanti hanno lodato l’ironia dell’influencer, che ha scritto nella didascalia alla foto: “La mia vita attuale in 2 foto”. Molti altri invece hanno avuto da ridire per l’immagine del tiralatte, così come per le foto in cui l’influencer si è mostrata mentre era intenta ad allattare. Sulla questione era già intervenuto suo marito Fedez, che a tal proposito aveva scritto:

“Una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno senza sentirsi colpevole o sbagliata in momento così delicato come la post-gravidanza”. L’influencer aveva ringraziato il marito per averla difesa e aveva commentato: “Trovate un uomo che sia sempre pronto a difendervi come Fedez fa sempre con me”.

La piccola Vittoria è nata il 23 marzo alla clinica Mangiagalli di Milano, e il rapper e l’influencer sono più felici che mai del suo arrivo in famiglia.