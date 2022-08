Chiara Ferragni con l'abito a raggi X: gli haters si scatenano con commenti piuttosto divertenti.

Chiara Ferragni, in vacanza ad Ibiza con tutta la sua famiglia, ha scatenato gli haters. La moglie di Fedez ha sfoggiato un abito alquanto bizzarro, che riproduce i raggi X. Piovono critiche, alcune delle quali piuttosto simpatiche.

Chiara Ferragni: l’abito a raggi X scatena gli haters

Anche in vacanza ad Ibiza, Chiara Ferragni continua a stupire i fan con i suoi look dell’estate 2022. Tra i tanti abiti amati dalle seguaci, l’imprenditrice ne ha sfoggiato uno che ha scatenato gli haters. Si tratta di un vestito che richiama alla mente i raggi X. I colori predominanti, non a caso, sono il bianco e il nero, ma c’è anche qualche sprazzo di rosso.

Le critiche all’abito di Chiara Ferragni

L’abito a raggi X sfoggiato da Chiara ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Tra i tanti commenti, si legge: “Dolori muscolari? Prova Voltaren” oppure “Hai i reni infiammati?” o ancora “Per Carnevale o Halloween sarebbe il top“. Il vestito della Ferragni, senza ombra di dubbio, è particolarissimo. Questa volta, però, gli haters sono stati molto carini, sganciando battute ironiche e poco acide.

Chiara Ferragni, nel bene e nel male, lascia il segno

Abito a raggi X a parte, Chiara Ferragni è riuscita ancora una volta a lasciare il segno. Che i commenti siano scritti dagli haters o dai fan poco conta. Per quanti vivono di pane e social, sono le interazioni a giocare un ruolo importante. Quindi, con il benestare dei leoni da tastiera, la moglie di Fedez ha raggiunto il suo scopo.