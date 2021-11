Chiara Ferragni contro Fedez, il litigio in diretta su Twitch: “Se continui me ne vado”

La fashion blogger più amata e famosa del momento ha ripreso il marito per un comportamento che proprio non ha apprezzato. Di cosa si tratta?

Sono una coppia amatissima dai fan (e dai numerosissimi follower). Piace la loro complicità, la sintonia che li lega e la simpatia che dimostrano tra post sui social e storie a non finire. Piacciono per l’allegria che trasmettono, per la loro generosità e anche per le strategie di marketing che fanno invidia a molti.

Piacciono anche quando fanno discutere, quando alimentano voci e chiacchiere e persino quando litigano: è successo in diretta su Twitch, dove Fedez è stato rimproverato dalla moglie, Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e il battibecco con Fedez in diretta su Twitch

Zedef è il nome del canale Twitch di Fedez, una web tv lanciata nel novembre 2020 proprio dal famoso rapper. Nelle sue live streaming online a Fedez piace interagire piuttosto liberamente con i suoi follower e spesso con lui c’è anche la sua dolce metà.

È stata proprio Chiara Ferragni che, nel corso di una precedente puntata, ha rimproverato il marito per un comportamento che proprio non ha apprezzato. Ha dimenticato fan e telecamere e ha subito sgridato Fedez. Tra i due è nato un siparietto che ha incuriosito (e divertito) i follower.

Chiara Ferragni e il battibecco con Fedez in diretta su Twitch: cos’è successo

Tra Chiara Ferragni e Fedez, in diretta su Twitch, c’è stato solo un battibecco.

Probabilmente non un litigio di grande rilevanza (non sarebbe stata la sede opportuna), ma solo un botta e risposta che non poteva passare inosservato. Il rutto di Fedez, infatti, non è stato affatto gradito dalla Ferragni, che lo ha subito ripreso davanti ai fan. “Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Lui rutta perché tu continui a ruttare”, ha commentato l’imprenditrice digitale.

Fedez ha subito cercato di giustificarsi, ma Chiara ha subito replicato: “Sì, è colpa tua, lui dice “come papà””.

Poi ha concluso con un “basta” categorico.

Chiara Ferragni, il botta e risposta con Fedez in diretta su Twitch: i precedenti

Non è la prima volta che i due si lasciano immortalare durante un loro litigio. Se quello di Twitch è stato di poco conto (e ha fatto sorridere i fan), quello ripreso dai paparazzi ha alimentato pettegolezzi e indiscrezioni. Ma si sa: l’amore non è bello se non è litigarello.

Anche tra le coppie più solide e affiatate possono esserci delle incomprensioni, persino immersi nel relax vacanziero. È successo proprio a Fedez e Chiara Ferragni, paparazzati mentre discutevano sullo yacht. A parlare dell’accaduto, nei mesi successivi, sono stati proprio i diretti interessati, che hanno detto la verità sull’accaduto.